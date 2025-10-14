В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
Полиция Киевщины расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по левой полосе улицы Киевской, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство.
Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила безопасности.
