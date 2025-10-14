11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
14 октября 2025, 11:38

В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход

14 октября 2025, 11:38
Фото: Национальная полиция
Полиция Киевщины расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по левой полосе улицы Киевской, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство.

Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Ровно 37-летний водитель легковушки, повлекший смертельное ДТП , будет находиться под стражей. Следователь сообщил ему о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

