В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по левой полосе улицы Киевской, совершил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство.

Полиция призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Ровно 37-летний водитель легковушки, повлекший смертельное ДТП , будет находиться под стражей. Следователь сообщил ему о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.