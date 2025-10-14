На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід

Фото: Національна поліція

Поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись лівою смугою вулиці Київської, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Його особу нині встановлюють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах і неухильно дотримуватися правил безпеки.

