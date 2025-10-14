11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
14 жовтня 2025, 11:38

На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід

14 жовтня 2025, 11:38
Фото: Національна поліція
Поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись лівою смугою вулиці Київської, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Його особу нині встановлюють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах і неухильно дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Київська область ДТП аварія пішохід поліція
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
