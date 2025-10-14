На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
Поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись лівою смугою вулиці Київської, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Його особу нині встановлюють правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах і неухильно дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.