Фото: пресс-служба полиции

Утром 12 октября возле села Зеленый Гай в Уманском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель. Полиция открыла уголовное производство и начала проверку всех обстоятельств аварии

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи работают на месте происшествия

По данным правоохранителей, начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения водителями. Следствие продолжается, правоохранители опрашивают очевидцев и изучают все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб пассажир, а двое водителей получили травмы и госпитализированы. Полиция расследует происшествие и устанавливает все обстоятельства аварии на дороге между Сокалем и Тартаковым.