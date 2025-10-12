16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
12 октября 2025, 15:25

В Киевской области в багажнике Jeep Cherokee пограничники обнаружили 39-летнего мужчину

12 октября 2025, 15:25
Фото: Facebook/Северная граница. Госпогранслужба
Пограничники Киевщины во время проверки автомобиля обнаружили мужчину, пытавшегося незаметно попасть на контролируемую территорию

Об этом в Facebook сообщает "Северная граница. Госпогранслужба", передает RegioNews.

В Киевской области пограничники обнаружили мужчину, который пытался попасть на контролируемую территорию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Инцидент произошел в ходе плановых проверок в приграничном районе Киевской области.

Во время осмотра внедорожника Jeep Cherokee под управлением столичной жительницы, женщина заявила, что направляется сама в один из населенных пунктов. Однако пограничники заметили признаки возможного нарушения. В багажном отсеке среди личных вещей они обнаружили 39-летнего мужчину. Он пытался таким способом избежать проверки и контроля на границе.

За нарушение законодательства по пограничным вопросам мужчине грозит судебное преследование.

Ранее сообщалось, на украинско-словацкой границе таможенники наткнулись на неожиданный "груз" в полу автомобиля. Женщина из Ужгорода пыталась перевезти почти 1,8 тысяч пачек сигарет.

пограничники граница контроль нарушение Киевская область законодательство багажник Jeep Cherokee
