Фото: Facebook/Северная граница. Госпогранслужба

Пограничники Киевщины во время проверки автомобиля обнаружили мужчину, пытавшегося незаметно попасть на контролируемую территорию

Об этом в Facebook сообщает "Северная граница. Госпогранслужба", передает RegioNews.

В Киевской области пограничники обнаружили мужчину, который пытался попасть на контролируемую территорию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Инцидент произошел в ходе плановых проверок в приграничном районе Киевской области.

Во время осмотра внедорожника Jeep Cherokee под управлением столичной жительницы, женщина заявила, что направляется сама в один из населенных пунктов. Однако пограничники заметили признаки возможного нарушения. В багажном отсеке среди личных вещей они обнаружили 39-летнего мужчину. Он пытался таким способом избежать проверки и контроля на границе.

За нарушение законодательства по пограничным вопросам мужчине грозит судебное преследование.

