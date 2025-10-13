12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 17:11

На Київщині затримали правоохоронця, який за 10 000 доларів "кришував" наркобізнес

13 жовтня 2025, 17:11
фото: ДБР
Чоловіки, які займалась наркобізнесом в Київській області, запропонували правоохоронцю прикривати їхню діяльність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, за свої "послуги" правоохоронець забажав 10 000 доларів.

Хабарника затримали. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України).

За скоєне правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на Київщині викрили "бізнесменів", які торгували наркотиками. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
