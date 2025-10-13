На Київщині затримали правоохоронця, який за 10 000 доларів "кришував" наркобізнес
Чоловіки, які займалась наркобізнесом в Київській області, запропонували правоохоронцю прикривати їхню діяльність
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, за свої "послуги" правоохоронець забажав 10 000 доларів.
Хабарника затримали. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України).
За скоєне правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у серпні на Київщині викрили "бізнесменів", які торгували наркотиками. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
