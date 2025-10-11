Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу

Скриншот із відео

Жителі Софіївської Борщагівки під Києвом вже другу добу залишаються без електроенергії та водопостачання через наслідки обстрілів

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Через відсутність комунальних послуг люди почали перекривати дорогу, протестуючи проти затримок у відновленні критично важливої інфраструктури.

Мешканці скаржаться на значні труднощі у повсякденному житті, особливо для сімей із дітьми та людей похилого віку.

Тим часом у Київській ОВА заявили, що в регіоні повністю відновлено електропостачання після масованої атаки.

За словами, очільника ОВА Миколи Калашника, без світла було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі області вже заживлені.

"Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі. Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела – без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно", – написав чиновник.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що На Київщині було введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку.