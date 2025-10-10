У Броварах уламки ворожого БпЛА впали на мінімаркет

Фото: ДСНС Київщини

Вночі у Броварах уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу та забезпечили безпеку.

Ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці та аварійні служби продовжують працювати на місці, обстежуючи будівлю та територію навколо для запобігання подальших ризиків.

Нагадаємо, на Київщині введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Раніше повідомлялося, що через наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України на території Сумської, Полтавської та Харківської областей 10 жовтня запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.