Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили 21-летнюю девушку, устроившую бизнес на уклонистах. Теперь ей грозит тюрьма

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

21-летняя жительница Харькова пообещала мужчине призывного возраста переправить его в Румынию. Свою "услугу" она оценила в 25 тысяч долларов. Сначала его должны были привезти в Ужгород, а потом — к границе с Румынией.

"Клиент" передал деньги после того, как они проехали временный контрольно-пропускной пункт на выезде из Харьковской области. После этого правоохранители задержали организатора схемы.

Теперь ей грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

