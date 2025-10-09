Фото: Нацполіція

На Київщині правоохоронці викрили нову схему переправлення чоловіків за кордон. Організаторам повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

29-річний організатор та 28-річний співучасник організували схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Свої послуги вони оцінили в 6,5 тисячі доларів.

"Просували" свої послуги вони через месенджери та соціальні мережі. Зловмисники на авто доставляли "клієнтів" до кордону та надавали їм прокладений піший маршрут.

Їх затримали "на гарячому" коли вони отримували "аванс" 2,5 тисячі доларів.

Фігурантам повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 000 доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації. Тепер священнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.