11:15  09 жовтня
Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів
08:56  09 жовтня
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
09 жовтня 2025, 11:15

Поїздка за кордон за 6 тисяч доларів: на Київщині викрили нову схему для ухилянтів

09 жовтня 2025, 11:15
Фото: Нацполіція
На Київщині правоохоронці викрили нову схему переправлення чоловіків за кордон. Організаторам повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

29-річний організатор та 28-річний співучасник організували схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Свої послуги вони оцінили в 6,5 тисячі доларів.

"Просували" свої послуги вони через месенджери та соціальні мережі. Зловмисники на авто доставляли "клієнтів" до кордону та надавали їм прокладений піший маршрут.

Їх затримали "на гарячому" коли вони отримували "аванс" 2,5 тисячі доларів.

Фігурантам повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 000 доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації. Тепер священнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська область ухилення від мобілізації перетин кордону
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Підприємствам дозволили бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи
09 жовтня 2025, 12:35
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 12:27
Рада підтримала направлення підрозділів ЗСУ до інших держав
09 жовтня 2025, 12:25
На Одещині прикордонники виявили у 62-річної українки велику колекцію старовинних марок
09 жовтня 2025, 12:24
На Запоріжжі росіяни вбили людину дроном
09 жовтня 2025, 12:20
На Тернопільщині чоловік обікрав магазин, у якому працював
09 жовтня 2025, 12:12
Повторний обстріл на Чернігівщині: пошкоджено техніку пожежників
09 жовтня 2025, 11:55
Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані
09 жовтня 2025, 11:43
На Одещині викрили підпільний цех із виготовлення сигарет: вилучили товару на понад 2,2 млн грн
09 жовтня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
