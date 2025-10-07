Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили шесть новых схем для уклонения от мобилизации. Среди задержанных бывший чиновник

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Киеве разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабмина и заместителя декана столичного университета. Они за взятки устраивали уклонявшихся на должности преподавателей университета.

В Черкасской области доцент кафедры университета снимала уклонистов из розыска и помогала им "списаться" с военного учета на основании фиктивных диагнозов. Для схемы она использовала связи среди врачей и должностных лиц.

В Хмельницкой области разоблачили заведующего отделением психиатрической больницы – члена экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). По взятке он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления статуса непригодности к военной службе.

В Кропивницком разоблачена преступная группировка, участники которой подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины. Затем они переправляли "клиентов" за границу.

В Житомире трое дельцов из-за знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли уклонистам документы о "плохом" здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Теперь всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили военного ТЦК, который списал с военного учета 17 человек. Среди них были его знакомые и брат.