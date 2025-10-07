С фейковой справкой за границу: СБУ разоблачила схемы для уклонистов, среди задержанных - экс-чиновник Кабмина
Правоохранители разоблачили шесть новых схем для уклонения от мобилизации. Среди задержанных бывший чиновник
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
В Киеве разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабмина и заместителя декана столичного университета. Они за взятки устраивали уклонявшихся на должности преподавателей университета.
В Черкасской области доцент кафедры университета снимала уклонистов из розыска и помогала им "списаться" с военного учета на основании фиктивных диагнозов. Для схемы она использовала связи среди врачей и должностных лиц.
В Хмельницкой области разоблачили заведующего отделением психиатрической больницы – члена экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). По взятке он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления статуса непригодности к военной службе.
В Кропивницком разоблачена преступная группировка, участники которой подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины. Затем они переправляли "клиентов" за границу.
В Житомире трое дельцов из-за знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли уклонистам документы о "плохом" здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.
Теперь всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Днепре разоблачили военного ТЦК, который списал с военного учета 17 человек. Среди них были его знакомые и брат.