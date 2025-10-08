Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Між чоловіком та жінкою сталась сварка. Під час конфлікту чоловік вдарив дружину ножем: удари були у ділянку шиї та грудей. Від отриманих ран жінка загинула. Відомо, що потерпілій було 69 років.

Чоловіка затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.