Фото: Нацполиция

В Виннице произошла трагедия. Ищут тело 15-летней девушки. Оказалось, что ее изнасиловали и убили

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

15-летняя девушка и 26-летний мужчина познакомились в соцсетях. Они договорились о встрече и никто не знал об их связи. 5 октября, когда потерпевшая должна была ехать на учебу, она не появилась на занятиях. Зацепкой при поисках стала именно связь с этим мужчиной.

Следствие установило, что 26-летний злоумышленник пообещал потерпевшей завезти на обучение на мотоцикле. Предварительно, он привез девушку в заброшенный дом родственников в 25 км от ее дома.

"Полицейским фигурант дал показания, что вступил в половые отношения с несовершеннолетней и с целью скрыть преступление, убил ее, а тело бросил в колодец и присыпал камнями", - говорят правоохранители.

Продолжаются поиски девушки. Среди них продолжаются работы по раскопке колодца. Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство). Окончательная правовая квалификация будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы и всех необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.