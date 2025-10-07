11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 15:53

Изнасиловал, убил и бросил в колодец: в Виннице задержали мужчину после исчезновения 15-летней девушки

07 октября 2025, 15:53
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Виннице произошла трагедия. Ищут тело 15-летней девушки. Оказалось, что ее изнасиловали и убили

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

15-летняя девушка и 26-летний мужчина познакомились в соцсетях. Они договорились о встрече и никто не знал об их связи. 5 октября, когда потерпевшая должна была ехать на учебу, она не появилась на занятиях. Зацепкой при поисках стала именно связь с этим мужчиной.

Следствие установило, что 26-летний злоумышленник пообещал потерпевшей завезти на обучение на мотоцикле. Предварительно, он привез девушку в заброшенный дом родственников в 25 км от ее дома.

"Полицейским фигурант дал показания, что вступил в половые отношения с несовершеннолетней и с целью скрыть преступление, убил ее, а тело бросил в колодец и присыпал камнями", - говорят правоохранители.

Продолжаются поиски девушки. Среди них продолжаются работы по раскопке колодца. Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство). Окончательная правовая квалификация будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы и всех необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция убийство изнасилование Винница
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного
07 октября 2025, 19:19
В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
07 октября 2025, 19:17
8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
07 октября 2025, 18:55
Четыре дня без еды и тепла: пропавшего жителя Ровенской области обнаружили живым в лесу
07 октября 2025, 18:52
В Харьковской области мужчина застрелил собаку: полиция начала расследование
07 октября 2025, 18:35
Шторм приближается: в Одесской области продолжили дистанционное обучение для всех учеников
07 октября 2025, 18:26
В Никополе россияне обстреляли подразделение ГСЧС: пострадал спасатель
07 октября 2025, 18:13
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 17:59
В Шостке на Сумщине люди готовят еду на улицах из-за блекаута
07 октября 2025, 17:55
Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов
07 октября 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »