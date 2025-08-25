В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина
В городе Смела во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
По версии ТЦК, мужчина открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в медучреждении.
Впоследствии стало известно, что погибший – 41-летний руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир (Мочерняк).
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Черкасской судили мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий. На такой шаг он пошел ради получения льгот.
