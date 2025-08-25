09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 10:59

В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина

25 августа 2025, 10:59
В городе Смела во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По версии ТЦК, мужчина открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в медучреждении.

Впоследствии стало известно, что погибший – 41-летний руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир (Мочерняк).

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Черкасской судили мужчину, который подделал удостоверение участника боевых действий. На такой шаг он пошел ради получения льгот.

смерть Черкасская область Смела мобилизация мужчина ТЦК
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
