В Черкасской области во время перевозки в учебный центр умер мобилизованный мужчина

В городе Смела во время перевозки военнообязанных в учебный центр мужчина выпрыгнул из автомобиля, в котором его перевозили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По версии ТЦК, мужчина открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги. От полученных травм мужчина впоследствии скончался в медучреждении.

Впоследствии стало известно, что погибший – 41-летний руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир (Мочерняк).

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия.

