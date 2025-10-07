11:12  07 октября
07 октября 2025, 18:52

Четыре дня без еды и тепла: пропавшего жителя Ровенской области обнаружили живым в лесу

07 октября 2025, 18:52
Фото: пресс-служба полиции
В Березном завершился розыск 71-летнего пенсионера, более четырех дней находившегося в лесу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Мужчина выжил, питаясь всем, что находил, и согреваясь с помощью спичек, спасших его от холода по ночам. Несмотря на истощение, в медицинской помощи он не нуждался и уже вернулся домой.

Вчера около 17 часов местные жители заметили неизвестного мужчину примерно в 20 км от Березного у дороги до села Михалин. Они отвели его к работникам РЭС, которые проводили неподалеку ремонтные работы. Осознавая, что продолжается розыск пенсионера, рабочие сообщили об этом полиции. Правоохранители оперативно прибыли на место и доставили мужчину домой.

Местные жители помогли доставить его в полицию

По словам сотрудников полиции, пенсионер не пострадал физически, хотя пребывание в лесу усугублялось погодными условиями и ограниченным питанием. Его история завершилась благополучно, что вызвало облегчение среди родственников и местной общины.

Напомним, в Малине 14-летнего подростка обнаружили без сознания на территории детсада. Предварительно установлено, что парень мог отравиться неизвестным веществом и сейчас его состояние остается тяжелым в реанимации.

