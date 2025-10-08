На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Київщини з'ясовують обставини загибелі 43-річного чоловіка, який раптово помер на території Бориспільської лікарні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася 6 жовтня.

Чоловікові раптово стало зле просто на території медзакладу. Медики оперативно надали допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

За словами свідків, загиблий прибув до Борисполя для проходження військово-лікарської комісії.

За фактом події слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру чоловік вистрибнув з автомобіля у якому його перевозили. Від отриманих травм він згодом помер у медзакладі.