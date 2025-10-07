11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 11:45

В Харьковской области мужчины жестоко избили женщину и пытались ее сжечь: как их наказали

07 октября 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области судили двух мужчин за покушение на умышленное убийство и разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В ближайшие годы они проведут за решеткой

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Regionews.

Одному мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, другому – 12 лет 2 месяца лишения свободы, обоим с конфискацией имущества.

Следствие доказало, что 10 февраля мужчины гостили у женщины в селе Ищенко. Во время застолья они решили ограбить его. Тогда они жестоко избили пострадавшую, после чего украли ее мобильный телефон, бытовую технику, золотое кольцо.

Чтобы скрыть преступление, они хотели сжечь женщину. Они подожгли помещение и открыли вентиль газового баллона. Завершить преступление им не удалось только потому, что баллон был почти пуст.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить мужчину за покушение. Он во время ссоры с соседями бросил боевую гранату у их дома, где на тот момент находились люди. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Также четыре человека получили ранения, среди них 15-летняя девушка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
покушение прокуратура Харьковская область
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58
Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09
В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50
В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
07 октября 2025, 13:48
В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории
07 октября 2025, 13:40
В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »