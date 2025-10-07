Фото: Нацполиция

В Харьковской области судили двух мужчин за покушение на умышленное убийство и разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В ближайшие годы они проведут за решеткой

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Regionews.

Одному мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, другому – 12 лет 2 месяца лишения свободы, обоим с конфискацией имущества.

Следствие доказало, что 10 февраля мужчины гостили у женщины в селе Ищенко. Во время застолья они решили ограбить его. Тогда они жестоко избили пострадавшую, после чего украли ее мобильный телефон, бытовую технику, золотое кольцо.

Чтобы скрыть преступление, они хотели сжечь женщину. Они подожгли помещение и открыли вентиль газового баллона. Завершить преступление им не удалось только потому, что баллон был почти пуст.

