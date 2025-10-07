11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 12:55

На Полтавщине женщина через 13 лет заявила об изнасиловании

07 октября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Полтавщины задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего лица, которое произошло еще 13 лет назад

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что заявление в полицию подала местная жительница, которая сейчас решилась раскрыть подробности преступления.

Как сообщила женщина, в 12-летнем возрасте ее изнасиловал знакомый семьи. На протяжении всех этих лет она пыталась проработать полученную травму, обращаясь, в частности, к психологам. В конце концов она пришла к выводу, что виновный должен понести ответственность за содеянное.

После возбуждения уголовного производства по ее заявлению, правоохранители установили, что этот же мужчина может быть причастен к изнасилованию и младшей сестры заявительницы, которой на тот момент было всего 10 лет.

Подозреваемому инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 152 УК Украины (в редакции от 11.01.2019 года) – изнасилование, совершенное в отношении малолетних лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас в уголовном производстве назначен ряд необходимых экспертиз

Напомним, в Херсонской области будут судить 24-летнего мужчину. Он изнасиловал малолетнего ребенка. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область изнасилование дети женщина сестра расследование подозрение
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
07 октября 2025, 11:12
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58
Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09
В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50
В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
07 октября 2025, 13:48
В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории
07 октября 2025, 13:40
В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра
07 октября 2025, 13:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »