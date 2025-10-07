На Полтавщине женщина через 13 лет заявила об изнасиловании

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Полтавщины задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего лица, которое произошло еще 13 лет назад

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что заявление в полицию подала местная жительница, которая сейчас решилась раскрыть подробности преступления.

Как сообщила женщина, в 12-летнем возрасте ее изнасиловал знакомый семьи. На протяжении всех этих лет она пыталась проработать полученную травму, обращаясь, в частности, к психологам. В конце концов она пришла к выводу, что виновный должен понести ответственность за содеянное.

После возбуждения уголовного производства по ее заявлению, правоохранители установили, что этот же мужчина может быть причастен к изнасилованию и младшей сестры заявительницы, которой на тот момент было всего 10 лет.

Подозреваемому инкриминируют преступление по ч. 4 ст. 152 УК Украины (в редакции от 11.01.2019 года) – изнасилование, совершенное в отношении малолетних лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас в уголовном производстве назначен ряд необходимых экспертиз

