Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства

На Київщині 39-річному чоловікові оголошено підозру у доведенні неповнолітньої дівчини до самогубства через жорстоке поводження та постійне приниження її гідності

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний проживав разом зі співмешканкою та її дітьми. Він протягом кількох років знущався над падчеркою: принижував, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу та доглядати за молодшими дітьми, обмежуючи можливість навчатися і відпочивати.

Чоловік також систематично здійснював психологічне насильство, виганяв дівчинку з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував та погрожував віддати її до дитячого будинку.

Дівчинка перебувала у матеріальній залежності від вітчима, оскільки саме він забезпечував родину фінансово.

Постійне приниження, страх і беззахисність призвели до тяжких психологічних наслідків, у результаті чого дівчинка вчинила самогубство. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії через повішення.

Досудове розслідування триває.

