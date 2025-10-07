Фото: Нацполиция

В Киевской области произошло ДТП на перекрестке окружной дороги и автодороги Т-1015. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 29-летний водитель Ford Escape ехал в сторону села Наливайковка. Он не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем Citroen Berlingo, который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадал 60-летний водитель Citroen Berlingo. Его госпитализировали.

"Следователи Бучанского районного управления полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшее телесные повреждения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

