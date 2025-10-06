12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 19:10

В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек

06 октября 2025, 19:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Пять человек получили травмы в результате цепного ДТП в центре Харькова вечером 5 октября

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины, передает RegioNews.

Вечером 5 октября в Шевченковском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмировались пять человек.

Согласно предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Camry допустил столкновение с автомобилем Buick. В результате удара Buick задел еще одну въехавшую в Renault Toyota. Авария произошла около 19:00 у перекрестка улицы Клочковской и переулка Опытного.

В результате инцидента травмы получили трое водителей в возрасте 29, 43 и 45 лет. Кроме того, пострадали два пассажира Buick – мужчина 36 лет и женщина 32 лет, у которых зафиксировали ушибы и незначительные травмы.

В социальных сетях распространяли недостоверную информацию о якобы причастности работника полиции к аварии. В полиции Харьковщины опровергли эти сообщения: водитель не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Материалы ДТП переданы в Управление патрульной полиции области для дальнейшего рассмотрения и определения виновных для привлечения их к административной ответственности.

Ранее сообщалось, в Черкасской области обгон превратился в смертельное ДТП. Во время столкновения ВАЗ с Honda CR-V погиб водитель, еще три человека получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Харьков авария пострадавшие пассажиры травма Toyota Buick
В Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров
06 октября 2025, 17:55
В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию
06 октября 2025, 17:28
В Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
06 октября 2025, 16:49
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Кропивницком задержали мужчину, который зарезал двух человек
06 октября 2025, 20:52
Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепу Алексею Гончаренко
06 октября 2025, 20:37
В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
25 тысяч долларов за "путешествие": в Харьковской области разоблачили очередной канал для бегства за границу
06 октября 2025, 20:05
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
Хищение средств на автомобили для спасателей: в Киеве начали расследование
06 октября 2025, 19:40
В Киевской области 92-летняя женщина попала под колеса авто – детали инцидента
06 октября 2025, 19:38
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов
06 октября 2025, 19:26
Россияне атаковали Днепропетровщину: более трех десятков ударов в день
06 октября 2025, 19:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »