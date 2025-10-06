Фото: Национальная полиция Украины

Пять человек получили травмы в результате цепного ДТП в центре Харькова вечером 5 октября

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины, передает RegioNews.

Вечером 5 октября в Шевченковском районе Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмировались пять человек.

Согласно предварительным данным, 29-летний водитель Toyota Camry допустил столкновение с автомобилем Buick. В результате удара Buick задел еще одну въехавшую в Renault Toyota. Авария произошла около 19:00 у перекрестка улицы Клочковской и переулка Опытного.

В результате инцидента травмы получили трое водителей в возрасте 29, 43 и 45 лет. Кроме того, пострадали два пассажира Buick – мужчина 36 лет и женщина 32 лет, у которых зафиксировали ушибы и незначительные травмы.

В социальных сетях распространяли недостоверную информацию о якобы причастности работника полиции к аварии. В полиции Харьковщины опровергли эти сообщения: водитель не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Материалы ДТП переданы в Управление патрульной полиции области для дальнейшего рассмотрения и определения виновных для привлечения их к административной ответственности.

Ранее сообщалось, в Черкасской области обгон превратился в смертельное ДТП. Во время столкновения ВАЗ с Honda CR-V погиб водитель, еще три человека получили травмы.