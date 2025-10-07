11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 13:17

ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалий

07 жовтня 2025, 13:17
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Київщині сталось ДТП на перехресті окружної дороги та автодороги Т-1015. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій Ford Escape їхав у бік села Наливайківка. Він не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, який їхав головною дорогою.

Внаслідок аварії постраждав 60-річний водій Citroen Berlingo. Його госпіталізували.

"Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - повідомили в поліцїі.

Раніше повідомлялося, на Черкащині обгін перетворився на смертельну ДТП. Під час зіткнення ВАЗ із Honda CR-V загинув водій, ще троє людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22
Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині
07 жовтня 2025, 15:13
Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування
07 жовтня 2025, 14:58
Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35
Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні
07 жовтня 2025, 14:24
Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства
07 жовтня 2025, 14:09
У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
07 жовтня 2025, 13:50
У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48
У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії
07 жовтня 2025, 13:40
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Остап Дроздов
Всі блоги »