На Київщині сталось ДТП на перехресті окружної дороги та автодороги Т-1015. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 29-річний водій Ford Escape їхав у бік села Наливайківка. Він не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Citroen Berlingo, який їхав головною дорогою.

Внаслідок аварії постраждав 60-річний водій Citroen Berlingo. Його госпіталізували.

"Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - повідомили в поліцїі.

