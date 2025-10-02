На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
Унаслідок обстрілу в Бучанському районі Київщини травмовано 50-річного чоловіка
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За йоло словами, потерпілий отримав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Місцева влада наголошує, що ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти, намагаючись знищити життя цивільних.
Жителів регіону закликають дотримуватися правил безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Загинула літня жінка, ще десятеро людей постраждали, серед них дитина.
