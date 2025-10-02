02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 07:18

На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка

02 жовтня 2025, 07:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок обстрілу в Бучанському районі Київщини травмовано 50-річного чоловіка

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За йоло словами, потерпілий отримав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Місцева влада наголошує, що ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти, намагаючись знищити життя цивільних.

Жителів регіону закликають дотримуватися правил безпеки та під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Загинула літня жінка, ще десятеро людей постраждали, серед них дитина.

Київська область війна атака обстріли Бучанський район чоловік РФ
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
