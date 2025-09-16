10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
02:30  16 сентября
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 10:15

Ночная атака дронами на Киевщину: повреждено более 20 автомобилей и дома

16 сентября 2025, 10:15
Фото: Национальная полиция
Полиция фиксирует последствия ночной атаки окупантов на столичный регион. Этой ночью противник нанес удар населенным пунктам Киевщины с помощью беспилотников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате удара в Фастовском районе повреждены по меньшей мере четыре частных дома, складское помещение, 9 легковых и 14 грузовых автомобилей, а также 2 служебных автомобиля ГСЧС.

По состоянию на 9.30 информации о пострадавших не поступало.

Полиция Киевщины продолжает документировать последствия атаки и призывает граждан немедленно направляться к укрытию во время воздушной тревоги.

Напомним, ночью 16 сентября в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на территории автостоянки торгового центра в Киевской области. При ликвидации возгорания россияне повторно атаковали объект. В результате удара повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Кроме того, утром вблизи Киева прогремели взрывы в результате атаки дронами-камикадзе. Один из "Шахедов", по предварительным данным, попал в логистический центр "Эпицентра".

