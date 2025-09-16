Нічна атака дронами на Київщину: пошкоджено понад 20 автівок і будинки

Фото: Національна поліція

Поліція фіксує наслідки нічної атаки окупантів на столичний регіон. Цієї ночі противник завдав удару населеним пунктам Київщини за допомогою безпілотників

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок удару у Фастівському районі пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, складське приміщення, 9 легкових і 14 вантажних автомобілів, а також 2 службові авто ДСНС.

Станом на 9:30 інформації про потерпілих не надходило.

Поліція Київщини продовжує документувати наслідки атаки та закликає громадян негайно прямувати до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 16 вересня внаслідок атаки ворожого безпілотника виникла пожежа на території автостоянки торгівельного центру на Київщині. Під час ліквідації займання росіяни повторно атакували об’єкт. Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі.

Окрім того, зранку поблизу Києва пролунали вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе. Один із "Шахедів", за попередніми даними, влучив у логістичний центр "Епіцентру".