В Киевской области женщина погибла под колесами электропоезда

Фото: Национальная полиция

Утром 13 сентября на вокзале в Яготине (Бориспольский район) произошла трагедия на железной дороге

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 55-летняя местная жительница, перебегая колеи вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением "Гребинка-Киев".

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.

Полиция провела осмотр места происшествия и открыла досудебное расследование.

Правоохранители напоминают: железная дорога – зона повышенной опасности. Переходите колеи только в установленных местах.

Напомним, в Борисполе погибла 78-летняя женщина. Она попала под скоростной поезд сообщением Киев-Харьков . Трагедия произошла у железнодорожного вокзала, когда местная жительница пересекала колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.