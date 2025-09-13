13:24  13 сентября
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
13 сентября 2025, 15:15

В Киевской области женщина погибла под колесами электропоезда

13 сентября 2025, 15:15
Фото: Национальная полиция
Утром 13 сентября на вокзале в Яготине (Бориспольский район) произошла трагедия на железной дороге

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 55-летняя местная жительница, перебегая колеи вблизи перрона, зацепилась и упала перед электропоездом сообщением "Гребинка-Киев".

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.

Полиция провела осмотр места происшествия и открыла досудебное расследование.

Правоохранители напоминают: железная дорога – зона повышенной опасности. Переходите колеи только в установленных местах.

Напомним, в Борисполе погибла 78-летняя женщина. Она попала под скоростной поезд сообщением Киев-Харьков . Трагедия произошла у железнодорожного вокзала, когда местная жительница пересекала колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
