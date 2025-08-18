Фото: Национальная полиция Украины

В Борисполе скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе погибла 78-летняя женщина, попавшая под скоростной поезд сообщением Киев-Харьков. Трагедия произошла возле железнодорожного вокзала, когда местная жительница пересекала колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от дежурного по станции. Правоохранители установили, что женщина игнорировала правила безопасности на железной дороге, что и привело к роковым последствиям.

Следователи Бориспольского районного управления открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые процессуальные действия для выяснения обстоятельств происшествия.

В полиции подчеркивают, что железнодорожные пути относятся к зонам повышенной опасности. Правоохранители призывают граждан переходить их только в специально отведенных местах и быть максимально внимательными вблизи поездов.

