11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 15:40

78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе

18 августа 2025, 15:40
Фото: Национальная полиция Украины
В Борисполе скоростной поезд сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Борисполе погибла 78-летняя женщина, попавшая под скоростной поезд сообщением Киев-Харьков. Трагедия произошла возле железнодорожного вокзала, когда местная жительница пересекала колеи в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от дежурного по станции. Правоохранители установили, что женщина игнорировала правила безопасности на железной дороге, что и привело к роковым последствиям.

Следователи Бориспольского районного управления открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые процессуальные действия для выяснения обстоятельств происшествия.

В полиции подчеркивают, что железнодорожные пути относятся к зонам повышенной опасности. Правоохранители призывают граждан переходить их только в специально отведенных местах и быть максимально внимательными вблизи поездов.

Напомним, в Житомирской области 1 мая на перегоне "Бердичев - Михайленко" грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. Трагедия произошла утром на 36 километре пути в Бердичевском районе.

Обгоревшее тело 77-летней женщины нашли в пепелище в Широком Криворожье
18 августа 2025, 14:30
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 07:50
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
