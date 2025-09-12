Фото: полиция

Трагедия произошла 12 сентября около 00:20 в селе Розлуч Самборского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На третьем пикете железнодорожного перегона "Ясеница Замковая – Бойковская" электропоезд сообщением "Львов – Сянки" сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

По данным полиции, погибшему около 40-45 лет.

Правоохранители открыли уголовное производство. Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливают.

Напомним, 8 сентября около 20:30 в селе Коропуж Львовского района поезд сообщением "Чоп-Киев" сбил 32-летнего львовянина. Травмы, полученные мужчиной, были смертельными.