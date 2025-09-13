На Київщині жінка загинула під колесами електропоїзда

Фото: Національна поліція

Вранці 13 вересня на вокзалі в місті Яготин (Бориспільський район) сталася трагедія на залізниці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 55-річна місцева мешканка, перебігаючи колії поблизу перону, зачепилася та впала перед електропоїздом сполученням "Гребінка -Київ".

Жінка отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці.

Поліція провела огляд місця події та відкрила досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують: залізниця – зона підвищеної небезпеки. Переходьте колії тільки у встановлених місцях.

Нагадаємо, у Борисполі загинула 78-річна жінка. Вона потрапила під швидкісний потяг сполученням Київ–Харків. Трагедія сталася неподалік залізничного вокзалу, коли місцева жителька перетинала колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці.