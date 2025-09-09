Фото: Нацполіція

У Київській області затримали чоловіка, який забив до смерті власного батька. Це сталось під час застілля

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Це сталось в одному з приватних будинків у Володарській громаді. Правоохоронці встановили, що у веранді за місцем спільного проживання чоловіки влаштували застілля з алкоголем.

Згодом між 39-річним сином та 61-річним батьком сталась сварка. Тоді син взяв зі столу кухонний ніж та наніс ним множинні удари потерпілому в область грудної клітини та шиї. Від отриманих травм літній чоловік помер на місці.

Поліцію викликала мати. Зловмиснику повідомили про підозру. Зараз йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік убив знайомого ножем. При цьому швидку допомогу він викликав уже після смерті.