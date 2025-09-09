Фото: полиция

На одной из улиц в городе Белая Церковь 8 сентября парень напал на 88-летнего мужчину и его 64-летнего сына. Он бил их ногами и палкой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Видео с данным событием полицейские обнаружили во время мониторинга сети. Личность нападавшего установили и задержали его.

Задержанный – 18-летний местный житель. Во время проверки в крови парня обнаружили 2,28 промилле алкоголя.

Отмечается, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Нападающему грозит до 5 лет заключения.

