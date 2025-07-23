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23 июля 2025, 17:46

В Ровенской области мужчина убил знакомого ножом - скорую вызвал уже после смерти

23 июля 2025, 17:46
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Фото: полиция Ровенской области
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В городе Костополь, что в Ровенской области, правоохранители задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в умышленном убийстве

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одном из заброшенных домов на улице Ровенской, где двое знакомых распивали алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, который завершился трагедией.

По информации полиции, подозреваемый нанес 44-летнему мужчине удар ножом в шею. После этого он покинул место происшествия. Через несколько часов нападавший вернулся и обнаружил тело без признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть потерпевшего.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его поместили в изолятор временного содержания. По предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 0,93 промилле. Причину конфликта пока выяснить не удалось, поскольку подозреваемый не может дать четких объяснений.

Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении. По статье об умышленном убийстве мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, на Волыни отправили под стражу мужчину, который жестоко убил собственную мать.

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