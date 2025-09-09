Семейная трагедия в Кривом Роге: мужчина убил бабушку и дедушку
Тела пожилых людей обнаружили вечером 6 сентября в квартире в Покровском районе города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным следствия, во время ссоры мужчина напал на 68-летнюю бабушку и 72-летнего дедушку и нанес им смертельные травмы ножом, пилой и молотком. После этого он скрылся.
Правоохранители установили местонахождение 27-летнего внука убитых и задержали его. На месте происшествия изъяли орудие преступления.
Злоумышленнику объявили подозрение по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Суд заключил его под стражу.
