Фото: полиция

Тела пожилых людей обнаружили вечером 6 сентября в квартире в Покровском районе города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, во время ссоры мужчина напал на 68-летнюю бабушку и 72-летнего дедушку и нанес им смертельные травмы ножом, пилой и молотком. После этого он скрылся.

Правоохранители установили местонахождение 27-летнего внука убитых и задержали его. На месте происшествия изъяли орудие преступления.

Злоумышленнику объявили подозрение по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Суд заключил его под стражу.

