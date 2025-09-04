В Киевской области погиб мотоциклист

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 59-летний водитель мотоцикла на нерегулируемом перекрестке не "дал дорогу", чего требовал дорожный знак. В результате он столкнулся с 65-летним водителем Ford.

От удара мотоцикл загорелся. Спасатели прибыли на место аварии и потушили пожар. В результате ДТП от полученных травм мотоциклист погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.