Попередньо, 59-річний водій мотоцикла на нерегульованому перехресті не "надав дорогу", чого вимагав дорожній знак. Внаслідок цього він зіткнувся з 65-річним водієм Ford.

Від удару мотоцикл загорівся. Рятувальники прибули на місце аварії та загасили пожежу. Внаслідок ДТП від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

