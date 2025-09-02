19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 22:25

В ГПСУ прокомментировали убийство нарушителя в Одесской области

02 сентября 2025, 22:25
иллюстративное фото: из открытых источников
В Одесской области во время незаконного пересечения государственной границы погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, во время преследования нарушителей пограничники произвели упреждающие выстрелы.

"В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одно лицо пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. У мужчины было пулевое ранение", – говорится в сообщении.

О данной ситуации сразу были поставлены в известность правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Как сообщалось, в Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Одесская область ГПСУ Молдова убийство граница
