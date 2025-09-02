В ГПСУ прокомментировали убийство нарушителя в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области во время незаконного пересечения государственной границы погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, во время преследования нарушителей пограничники произвели упреждающие выстрелы.

"В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одно лицо пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. У мужчины было пулевое ранение", – говорится в сообщении.

О данной ситуации сразу были поставлены в известность правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Как сообщалось, в Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.