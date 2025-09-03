Дочь Фарион требует от подозреваемого многомиллионную компенсацию

фото: nv.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

В среду, 3 сентября, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион.

София Особа заявила, что требует пожизненного лишения свободы для заключенного. Кроме того, она подала иск против Вячеслава Зинченко о возмещении морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

"15 миллионов гривен моральной компенсации, которые я хочу, это, прежде всего, компенсация мне как ее дочери и ее внукам, которые потеряли дороже всего – бабушку, которая их любила и ценила", – сообщила она.

Напомним, общественный деятель и бывшая народная депутат Ирина Фарион скончалась в больнице после совершенного на нее покушения во Львове, 19 июля 2024 года.