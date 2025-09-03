15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 18:58

Брат убив сестру: у Білій Церкві 17-річна дівчина загинула від ножових поранень

03 вересня 2025, 18:58
Фото: Національна поліція України
25-річний чоловік завдав смертельних поранень своїй неповнолітній сестрі

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Білій Церкві поліція повідомила про підозру 25-річному чоловікові, який завдав смертельних ножових поранень своїй неповнолітній сестрі. Від отриманих тілесних ушкоджень 17-річна дівчина загинула на місці події. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення відповідно до частини 1 статті 115 ККУ.

Інцидент стався 2 вересня близько 15:30. До Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про виявлення тіла дівчини на сходовому майданчику багатоповерхівки.

Правоохоронці встановили, що кілька годин до трагедії фігурант перебував у квартирі разом зі своєю сестрою. Під час виниклого конфлікту чоловік наніс їй перший удар ножем. Дівчина намагалася врятуватися та вибігла з квартири, але підозрюваний наздогнав її та завдав ще кілька ударів, що й стало причиною смерті.

Поліція затримала підозрюваного в процесуальному порядку. Речові докази вилучено для проведення слідчих дій. Слідчі продовжують встановлювати обставини трагедії та причини конфлікту в сім’ї.

Раніше повідомлялося, в Одеській області під час спроби незаконного перетину кордону загинув чоловік. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли, затримавши одного порушника.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
