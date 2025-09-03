Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

У Білій Церкві поліція повідомила про підозру 25-річному чоловікові, який завдав смертельних ножових поранень своїй неповнолітній сестрі. Від отриманих тілесних ушкоджень 17-річна дівчина загинула на місці події. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення відповідно до частини 1 статті 115 ККУ.

Інцидент стався 2 вересня близько 15:30. До Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про виявлення тіла дівчини на сходовому майданчику багатоповерхівки.

Правоохоронці встановили, що кілька годин до трагедії фігурант перебував у квартирі разом зі своєю сестрою. Під час виниклого конфлікту чоловік наніс їй перший удар ножем. Дівчина намагалася врятуватися та вибігла з квартири, але підозрюваний наздогнав її та завдав ще кілька ударів, що й стало причиною смерті.

Поліція затримала підозрюваного в процесуальному порядку. Речові докази вилучено для проведення слідчих дій. Слідчі продовжують встановлювати обставини трагедії та причини конфлікту в сім’ї.

