Фото: Нацполиция

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 18 августа на автодороге М-05 Киев-Одесса. 31-летний водитель Volvo въехал в припаркованный автомобиль Citroen. От удара Citroen взлетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП погибли на месте 61-летний водитель, 38-летняя пассажирка и 10-летний ребенок.

Правоохранители задержали водителя Volvo и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное производство.

