Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших ребенок
На автодороге М-05 Киев-Одесса произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли три человека
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Авария произошла 18 августа на автодороге М-05 Киев-Одесса. 31-летний водитель Volvo въехал в припаркованный автомобиль Citroen. От удара Citroen взлетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП погибли на месте 61-летний водитель, 38-летняя пассажирка и 10-летний ребенок.
Правоохранители задержали водителя Volvo и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее на Житомирщине в Коростене грузовик сбил пешехода, погибшего на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.
