20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 21:55

Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина

18 серпня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На автодорозі М-05 Київ-Одеса сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинуло троє людей

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 18 серпня на автодорозі М-05 Київ-Одеса. 31-річний водій Volvo в'їхав у припаркований автомобіль Citroen. Від удару Citroen злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули на місці 61-річний водій, 38-річна пасажирка та 10-річна дитина.

Правоохоронці затримали водія Volvo та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
На Рівненщині в ДТП постраждали підлітки
17 серпня 2025, 11:25
На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
16 серпня 2025, 12:52
Смертельна ДТП у Харкові: водій загинув на місці
15 серпня 2025, 11:25
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
18 серпня 2025, 20:24
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »