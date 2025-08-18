Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
На автодорозі М-05 Київ-Одеса сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинуло троє людей
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 18 серпня на автодорозі М-05 Київ-Одеса. 31-річний водій Volvo в'їхав у припаркований автомобіль Citroen. Від удару Citroen злетів у кювет та перекинувся.
Внаслідок ДТП загинули на місці 61-річний водій, 38-річна пасажирка та 10-річна дитина.
Правоохоронці затримали водія Volvo та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині у Коростені вантажівка збила пішохода, який загинув на місці. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблого.
