Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 18 серпня на автодорозі М-05 Київ-Одеса. 31-річний водій Volvo в'їхав у припаркований автомобіль Citroen. Від удару Citroen злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули на місці 61-річний водій, 38-річна пасажирка та 10-річна дитина.

Правоохоронці затримали водія Volvo та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато кримінальне провадження.

