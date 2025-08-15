11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
15 августа 2025, 11:25

Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте

15 августа 2025, 11:25
Фото: Нацполиция
В Харькове водитель нарушил правила и проехал на красный цвет. Это стоило ему жизни

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Авария произошла 14 августа на перекрестке улиц Велозаводская и Единства. 46-летний водитель Mitsubishi проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Поэтому он столкнулся с автомобилем Citroen.

В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб на месте. 71-летний мужчина, находившийся за рулем Citroen, получил травмы. Потерпевшего госпитализировали медики. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, ДТП произошло вечером 13 августа возле села Ивановцы Стрыйского района. Несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в отбойник и столкнулся с другим автомобилем Seat Altea XL. На месте погибли 15-летняя девушка и 20-летний мужчина из Mercedes, еще трое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля попали в больницу.

14 августа 2025
07 августа 2025
