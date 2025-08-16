На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе

фото: Патрульная полиция

Во Львовской области из-за аварии с погибшими полностью перекрыто движение на международной трассе "Львов-Краковец"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram патрульной полиции Украины.

"Мост на развязке Рясна-Русская-Ресное, что на автодороге М-10 Львов-Краковец, перекрыт в связи с ДТП с погибшими", - говорится в сообщении.

Правоохранители направляют транспортные средства в объезд, из-за возникших осложнений в движении.

Напомним, 15 августа на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла поздно вечером: грузовик въехал в пешеходов.