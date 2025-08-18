11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 13:37

Трагическое ДТП на Киевщине: ВАЗ наехал на женщину в колесном кресле

18 августа 2025, 13:37
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В поселке Большая Дымерка на Киевщине произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ наехал на женщину в колесном кресле, которая находилась на обочине дороги возле своего дома

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что за рулем находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Пострадавшую госпитализировали, но, к сожалению, женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Правоохранители задержали водителя. Ему уже сообщили о подозрении. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Кировоградской области мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь, ребенок погиб. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Rav4 по ошибке перепутала управление во время движения во дворе жилого дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область ДТП ВАЗ водитель алкоголь кресло колесное женщина
На Буковине авто слетело с дороги и перевернулось: есть пострадавшие
18 августа 2025, 12:19
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »