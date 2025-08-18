Трагическое ДТП на Киевщине: ВАЗ наехал на женщину в колесном кресле

Фото: Национальная полиция

В поселке Большая Дымерка на Киевщине произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗ наехал на женщину в колесном кресле, которая находилась на обочине дороги возле своего дома

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что за рулем находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

Пострадавшую госпитализировали, но, к сожалению, женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Правоохранители задержали водителя. Ему уже сообщили о подозрении. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Кировоградской области мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь, ребенок погиб. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Rav4 по ошибке перепутала управление во время движения во дворе жилого дома.