Трагічна ДТП на Київщині: ВАЗ наїхав на жінку у кріслі колісному

Фото: Національна поліція

У селищі Велика Димерка на Київщині сталася смертельна ДТП — водій ВАЗ наїхав на жінку у кріслі колісному, яка перебувала на узбіччі дороги біля свого будинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що за кермом перебував 50-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2,1 проміле алкоголю.

Постраждалу госпіталізували, але, на жаль, жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Правоохоронці затримали водія. Йому вже повідомлено про підозру. Підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку, дитина загинула. За даними поліції, водійка автомобіля Toyota Rav4 помилково переплутала управління під час руху у дворі житлового будинку.