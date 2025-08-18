17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 13:37

Трагічна ДТП на Київщині: ВАЗ наїхав на жінку у кріслі колісному

18 серпня 2025, 13:37
Фото: Національна поліція
У селищі Велика Димерка на Київщині сталася смертельна ДТП — водій ВАЗ наїхав на жінку у кріслі колісному, яка перебувала на узбіччі дороги біля свого будинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що за кермом перебував 50-річний чоловік із ознаками алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2,1 проміле алкоголю.

Постраждалу госпіталізували, але, на жаль, жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Правоохоронці затримали водія. Йому вже повідомлено про підозру. Підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку, дитина загинула. За даними поліції, водійка автомобіля Toyota Rav4 помилково переплутала управління під час руху у дворі житлового будинку.

Київська область ДТП ВАЗ водій алкоголь крісло колісне жінка
