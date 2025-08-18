На Буковине авто слетело с дороги и перевернулось: есть пострадавшие

Фото: Национальная полиция

В городе Сторожинец Черновицкой области произошло ДТП с пострадавшими — 28-летний водитель Mazda не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и опрокинулся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате аварии пострадали водитель и его 43-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами в больницу.

Следователи полиции внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Транспортное средство изъято, следствие продолжается.

Напомним, в Харькове авто сбило женщину с 5-месячным младенцем. Предварительно, Nissan, которым управляла женщина, наехал тротуар, по которому шли пешеходы. Пострадавшие госпитализированы.