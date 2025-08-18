11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 12:19

На Буковине авто слетело с дороги и перевернулось: есть пострадавшие

18 августа 2025, 12:19
Фото: Национальная полиция
В городе Сторожинец Черновицкой области произошло ДТП с пострадавшими — 28-летний водитель Mazda не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и опрокинулся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате аварии пострадали водитель и его 43-летний пассажир. Оба госпитализированы с травмами в больницу.

Следователи полиции внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Транспортное средство изъято, следствие продолжается.

Напомним, в Харькове авто сбило женщину с 5-месячным младенцем. Предварительно, Nissan, которым управляла женщина, наехал тротуар, по которому шли пешеходы. Пострадавшие госпитализированы.

16 августа 2025
07 августа 2025
