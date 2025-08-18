Фото: полиция Ровенской области

Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и легковым авто произошло днем на трассе вблизи Обарова, оба пострадавших госпитализированы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два молодых человека. Авария произошла 17 августа около 14:30 недалеко от села Обаров.

Согласно предварительной информации полиции, 14-летний житель села Дядьковичи ехал на мотоцикле "Tekken". Во время обгона он столкнулся с автомобилем Peugeot, за рулем которого находился 20-летний житель Ровно. Водитель автомобиля как раз совершал маневр поворота налево.

Мотоцикл получил значительные повреждения в результате столкновения с автомобилем

В результате удара мотоциклист получил перелом бедренной кости. Его 18-летний пассажир получил политравму и нуждался в медицинской помощи. Обоих доставили в больницу.

Следователи полиции начали досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе соблюдение ПДД обоими участниками аварии.

Медики оказали помощь обоим пострадавшим и доставили их в больницу

