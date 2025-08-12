Фото: ГСЧС

В столице спасатели тушили пламя в многоэтажном доме. Пожар произошел на четвертом этаже здания

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Квартира на четвертом этаже восьмиэтажного дома загорелась. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали пять человек. Двум людям помогали выбраться с помощью автоподъемника.

К сожалению, в одной из квартир обнаружили тело погибшего человека. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее на Черниговщине загорелся жилой дом. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело 78-летнего мужчины. Известно, что он был владельцем жилья. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.