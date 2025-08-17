16:18  16 серпня
17 серпня 2025, 16:30

На Київщині загорівся будинок: постраждали діти

17 серпня 2025, 16:30
Фото: ДСНС
Вдень 17 серпня у селі Святопетрівське сталась пожежа. Загорівся двоповерховий житловий будинок

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Коли рятувальники прибули за адресою, вони побачили, що горів дерев'яний житловий будинок. Пожежа була на площі 140 квадратних метрів.

Під час гасіння полум'я виявили двох постраждалих дітей: 9-річну дитина отримала опіки першого ступеня, а 13-річна дитина отримала перелом лівої руки після стрибку з вікна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.

