В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев

фото: mykyivregion.com.ua

В Ирпене 45-летняя женщина надругалась над Аллеей памяти Героев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Во вторник, 12 августа, во время мониторинга социальных сетей, в одной из групп телеграмм-канала полицейские обнаружили видео, на котором женщина в центре города Ирпень совершает неправомерные действия по портретам погибших защитников в российско-украинской войне.

Правоохранители прибыли на место происшествия и установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 45-летняя местная жительница.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киевской области подростки фотографировались на памятнике жертвам Голодомора под российскую музыку. За нарушение подростков придется отвечать их родителям.