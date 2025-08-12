В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
В Ирпене 45-летняя женщина надругалась над Аллеей памяти Героев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Киевской области.
Во вторник, 12 августа, во время мониторинга социальных сетей, в одной из групп телеграмм-канала полицейские обнаружили видео, на котором женщина в центре города Ирпень совершает неправомерные действия по портретам погибших защитников в российско-украинской войне.
Правоохранители прибыли на место происшествия и установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 45-летняя местная жительница.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киевской области подростки фотографировались на памятнике жертвам Голодомора под российскую музыку. За нарушение подростков придется отвечать их родителям.
