Фото: Нацполиция

В Киевской области подростки фотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Полиция ищет участников

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители проводят проверку фотографирования девушек на памятнике жертвам Голодомора. Об этом полиция узнала во время мониторинга соцсетей.

В одном из Telegram-каналов полицейские увидели, что две девушки сфотографировались на памятнике жертвам Голодомора. Также предварительно подростки записывали видео под российскую музыку.

"Работники полиции внесли сведения в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - сообщили полицейские.

Правоохранители устанавливают участников.

Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который украл мемориальные таблички на кладбище. Оказалось, что потом он сдавал их на металлолом, чтобы заработать денег.