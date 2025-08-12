На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
В Ірпені 45-річна жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП у Київській області.
У вівторок, 12 серпня, під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні.
Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, на Київщині підлітки фотографувались на пам'ятнику жертвам Голодомору під російську музику. За порушення підлітків доведеться відповідати їх батькам.
У Києві викрили нотаріальну аферу: судитимуть нотаріуса та її подругуВсі новини »
12 серпня 2025, 13:59На Київщині знищили бойову частину російського безпілотника
12 серпня 2025, 11:22На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
12 серпня 2025, 10:18
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
В Україні підвищать стипендії для студентів
12 серпня 2025, 18:53Депутатці Дніпропетровської облради Мірошніченко продовжили запобіжний захід до 13 вересня у справі про фіктивну службу
12 серпня 2025, 17:48На Дніпропетровщині викрили правоохоронця, який очолив банду "чорних лісорубів"
12 серпня 2025, 17:44У Києві загорілась багатоповерхівка: є загибла людина
12 серпня 2025, 17:35Харківщина та ЮНІСЕФ розширюють проєкти допомоги й безпеки для прифронтових громад
12 серпня 2025, 17:30Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
12 серпня 2025, 17:24Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »