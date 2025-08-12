На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв

фото: mykyivregion.com.ua

В Ірпені 45-річна жінка вчинила наругу над Алеєю пам’яті Героїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП у Київській області.

У вівторок, 12 серпня, під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу поліцейські виявили відео, на якому жінка у центрі міста Ірпінь вчиняє неправомірні дії щодо портретів загиблих захисників у російсько-українській війні.

Правоохоронці прибули на місце події та встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 45-річна місцева жителька.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

